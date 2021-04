Spalla del ponte franata: è allarme erosione

PIADENA DRIZZONA (10 aprile 2021) - Una spalla del ponte che sormonta il canale colatore Laghetto, lungo la strada provinciale 343 Asolana, è stata interessata da una frana. L’erosione del manufatto è visibile a vista d’occhio. La situazione di pericolo è stata segnata dal Comune di Piadena Drizzona, attraverso una comunicazione inviata dall’architetto Beatrice Stringhini dell’ufficio tecnico, al Settore Strade della Provincia di Cremona. In capo alla Provincia compete ora effettuare un sopralluogo per verificare la situazione e valutare quali interventi attuare per mettere in completa sicurezza il punto interessato. «Abbiamo ricevuto una segnalazione da un cittadino che si è preoccupato notando lo stato della spalla del ponte – spiega il sindaco Matteo Priori – e per questo ci siamo attivati subito. Non si sa come si siano provocati i problemi presenti». Forse il semplice scorrere del tempo, l’acqua, le vibrazioni dei mezzi in transito, o un insieme di tutti questi fattori.

