Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale naviglio, salvata da un Cc

CANNETO SULL'OGLIO (8 aprile 2021) - Nella tarda mattinata di oggi una 65enne di Canneto sull’Oglio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo suv nel parcheggio del supermercato Italmark, sfondando una siepe ed una recinzione e finendo nel canale naviglio. Alcuni passanti, vedendo la scena hanno contattato immediatamente il 112: il militare, l’Appuntato Scelto Pietro Miccoli, in servizio presso la Stazione di Canneto sull’Oglio da 9 anni, è intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente e vedendo la donna intrappolata dentro la vettura e l’acqua che saliva continuamente nell’abitacolo (il canale in quel punto è profondo circa 2 metri) non ha esitato a tuffarsi riuscendo ad aprire la portiera della macchina, far uscire la signora e portarla in braccio in salvo. Pochi minuti dopo è giunto anche il personale medico del 118, ma la signora, illesa, non ha avuto bisogno di cure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO