Il «nuovo» Museo Diotti con le idee del pubblico

CASALMAGGIORE (9 aprile 2021) - Svecchiare e rendere più coinvolgente l’approccio con le opere d’arte esposte al Museo Diotti, coinvolgendo i visitatori in una operazione di valorizzazione dal sapore contemporaneo e multimediale.

Questo l’obbiettivo che si è posta l’amministrazione comunale con l’iniziativa «Il Museo che ho nella testa», elaborato per il progetto «InnovaMusei», nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per lo sviluppo di un programma di supporto all’imprenditorialità nel campo della cultura, approvata da Regione Lombardia. «Il Comune — spiega l’assessore alla Cultura Marco Micolo — ha presentato un progetto che tende a fare in modo che il pubblico possa ‘appropriarsi’ delle opere esposte al Museo Diotti reinterpretandole in base alle suggestioni ricevute da esse. L’invito ai visitatori è quello di indicare che cosa fa pensare una determinata opera esposta. Può essere un brano musicale di qualunque epoca o un testo di una poesia, ad esempio. Quello che si vuole fare con ‘Il Museo che ho nella testa’ è poi tradurre queste suggestioni in video realizzati a livello professionale».

Video che potranno essere usati per promuovere lo stesso museo con una chiave sicuramente innovativa. «Per ora abbiamo già ricevuto 24 indicazioni da altrettanti visitatori — prosegue l’assessore — e abbiamo presentato una manifestazione di interesse per ‘InnovaMusei’. Ci auguriamo che questo percorso possa procedere».

