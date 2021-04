Hub per bici elettriche lungo le rive dell'Oglio

CALVATONE (7 aprile 2021) - Grazie ai 58.347 euro assegnati dal Gal Oglio Po, sarà realizzato il progetto che prevede l’installazione del bike stop per la ricarica di biciclette elettriche con un’area di servizio in grado di fornire informazioni turistiche sulla zona, con il miglioramento delle piste ciclopedonali, favorendo la relazione dei percorsi con le peculiarità locali. La richiesta di finanziamenti era stata presentata lo scorso mese di novembre dall’Unione dei Comuni di Calvatone e Tornata, guidata dai sindaci Valeria Patelli e Mario Penci. Il progetto, firmato dall’ingegner Fabio Venturini, con la collaborazione del geometra Luca Braga dell’Ufficio tecnico dell’Unione, prevede interventi lungo la via San Lorenzo a Tornata, lungo l’argine Delmona e in prossimità del vecchio ponte sul Canale Delmona all’inizio di via Umberto I a Calvatone. Sono in programma, in particolare, l’allestimento di un’area di servizio, interventi di tipo strutturale e la posa di segnaletica.

