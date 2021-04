Sette clienti nel bar a Gussola, attività sospesa e sanzioni

GUSSOLA (6 aprile 2021) - Non si fermano i controlli per il rispetto delle normative di prevenzione e anti diffusione del Covid-19; i carabinieri della Stazione di Sospiro nei giorni scorsi hanno applicato la sanzione accessoria della chiusura temporanea di 5 giorni un bar osteria nel Comune di Gussola. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno accertato la presenza all’interno del bar-osteria di 7 avventori intenti a consumare cibi e bevande. Oltre alla chiusura del bar e la contravvenzione a carico della proprietaria dell’esercizio commerciale, nei confronti dei clienti sono state elevate le relative sanzioni amministrative di 400 euro ciascuno, previste per i contravventori.

