Gratis al Comune una 'nuova' area verde

SCANDOLARA RAVARA (6 aprile 2021) - Con un gesto che richiama atti di altri tempi, Luciano e Vincenzo Filippini, medico il primo e già segretario del Comune di Cremona il secondo, entrambi residenti nel capoluogo provinciale, hanno manifestato la volontà di intervenire in maniera liberale con un restyling del verde ornamentale pubblico presso l’area di pertinenza comunale posta in via Marconi, all’angolo con via Bassa Vernazzi.

«La mamma dei fratelli Filippini – spiega il sindaco Roberto Oliva – aveva un negozio davanti a quell’area del paese e ogni giorno andava ad innaffiare le piante e a curare il verde. Per loro è un vero luogo della memoria, così come lo è per tutti gli scandolaresi, con particolare riferimento al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Con grande generosità hanno voluto pertanto riqualificare l’area, per onorare la loro mamma, donando l’intervento alla nostra comunità. E noi non possiamo fare altro che ringraziarli di questo bellissimo atto. Non abbiamo ancora potuto fare una inaugurazione ufficiale dell’area a causa del periodo di emergenza, ma ci siamo ripromessi di organizzarla non appena sarà possibile».



L’intervento ha consentito l’installazione di nuove panchine trattate con prodotti antimacchia e idrorepellenti, di aiuole di rose bianche e di Abelia e di una siepe di Photinia, con un abbellimento generale della zona che ha restituito un miglioramento estetico oggetto di diversi apprezzamenti.

