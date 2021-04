Rifiuti abbandonati sulle spiagge del Po

VIADANA (6 aprile 2021) - «Non abbandonate rifiuti sulle spiagge del Po perché quando il livello si alzerà l’acqua porterà via la spazzatura inquinando il Grande Fiume e poi il mare»: l’appello arriva dalla Protezione civile Oglio Po, che tra le proprie attività istituzionali ha anche la tutela dell’ambiente. «Ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte di bravi e attenti cittadini», spiegano dalla Protezione civile. Diversi viadanesi, passeggiando in golena e poi sulle spiagge, hanno infatti scoperto un sacco di rifiuti che, per la loro tipologia, non potevano essere stati trasportati dall'acqua. Si tratta, soprattutto, di contenitori per alimenti o per bevande, prova che nei giorni scorsi qualcuno deve aver utilizzato le spiagge per organizzare picnic all’aria aperta, nonostante siano vietati dalle norme sull’emergenza sanitaria, senza prendersi la briga di portare via i rifiuti.

