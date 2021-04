Ruba un ponteggio del Ponte Verdi, arrestato a Piadena

PIADENA DRIZZONA (3 aprile 2021) - I carabinieri di Casalmaggiore hanno arrestato per il reato di rapina impropria un 63enne, residente a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) ma domiciliato a Roccafranca (Brescia), coniugato e pregiudicato. L'uomo è stato fermato dai militari a Piadena, mentre stava fuggendo a bordo di un furgone dopo aver asportato, con l'aiuto di un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce, un ponteggio di 80 metri quadrati, per un valore di circa 8 mila euro montato per la manutenzione del ponte “Verdi” lungo la SP 33 tra il Comune di San Daniele Po ed il Comune di Roccabianca (Parma).

All’interno del furgone i militari rinvenivano il ponteggio smontato, pertanto il 63enne veniva condotto nella locale Stazione dei Carabinieri di Piadena dove, terminate le formalità di rito, veniva tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.

