Rette calmierate alla casa di riposo, sollievo dei parenti

VIADANA (3 aprile 2021) - "Dopo circa 3 mesi di trattative e grazie anche ad un corposo contributo dell’Amministrazione comunale in corso di delibera, il direttivo della Casa di riposo ha riconsiderato in modo sostanzioso l’importo delle rette, che ora si presentano allineate a quelle delle RSA limitrofe. Riteniamo che si siano poste le basi per il ripristino di un rapporto fiduciario tra il Direttivo della Casa di Riposo e le famiglie dei suoi ospiti riunitisi nel Comitato". Profondo respiro di sollievo per i parenti degli ospiti della Rsa "Carlo & Louisa Grassi" alla luce del comunicato del cda che ha di parecchio ridimensionato gli aumenti annunciati a fine anno. "Sarà molto importante che le famiglie viadanesi, che hanno un parente da inserire in una Rsa, anche alla luce del contenimento delle rette, scelgano la Casa di riposo di Viadana, e se lo vorranno, aderiscano al nostro Comitato perché tante voci hanno più forza di una voce singola", l'appello del comitato delle famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO