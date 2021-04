CASALMAGGIORE (2 aprile 2021) - Riapre la Casa al mare di Forte dei Marmi. La decisione dell’amministrazione comunale è stata comunicata in conferenza stampa dal sindaco Filippo Bongiovanni con l’assessore alla Famiglia e alle Politiche sociali Gianfranco Salvatore e il presidente della cooperativa Il Cerchio onlus di Cremona Alessandro Portesani. Una scelta coraggiosa, ma al contempo ponderata e studiata nei minimi particolari, perché la Casa al mare diventi una vera e propria «bolla» per i casalaschi dal 22 giugno all’11 settembre. «Crediamo alle riaperture estive — ha esordito Bongiovanni — e quindi ripristiniamo il servizio». E Salvatore ha aggiunto: «L’anno scorso la pandemia ha colto di sorpresa tutti, ma ora dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Credo, ci siano tutte le possibilità di rilanciare la socializzazione, soprattutto per i bambini, e penso che la nostra scelta sia l’equilibrato incontro tra la forte volontà del Comune e il desiderio dei cittadini di Casalmaggiore di partecipare a questa esperienza. Quindi in collaborazione con Portesani riproponiamo i soggiorni estivi per bambini, adolescenti, famiglie e anziani con tutti i criteri di massima sicurezza. Mi auguro che questo passo sia solo il primo, seguito poi da Grest e centri estivi». Presso la struttura di Cinquale sono previsti sette turni di soggiorni per minori, adolescenti, famiglie e anziani, dal 22 giugno all’11 settembre. Sono previsti tamponi all’arrivo e alla partenza, sanificazioni quotidiane, suddivisione in gruppi fissi, utilizzo di personale interamente vaccinato, distanze rimodulate durante i momenti comuni e in spiaggia, eliminazione delle uscite, delle gite e dei contatti con l’esterno. Le iscrizioni partono mercoledì 7 aprile e chiudono il 15 maggio. Si possono fare con il modulo online sul sito de Il Cerchio www.ilcerchioonlus.it oppure telefonando alla sede di Casalmaggiore allo 0375-064760 o via mail all’indirizzo casalmare@posta.ilcerchioonlus.it.

