Arsenico, divieto assoluto di utilizzo dell'acqua dell'acquedotto

TORNATA-CALVATONE (2 aprile 2021) - Divieto assoluto di utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto per usi potabili ed alimentari in tutto il territorio comunale di Tornata e Calvatone a causa del superamento del valore di parametro di legge relativo all’arsenico. Lo dispongono due ordinanze emesse giovedì dai sindaci di Tornata e Calvatone, Mario Penci e Valeria Patelli, sulla base di una ordinanza emessa dall’Ats Val Padana. “Si rende necessario adottare la presente ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell’acqua derivante da pubblico acquedotto ad uso potabile ed alimentare (bere, cucinare, lavare frutta e verdura ecc.) al fine di salvaguardare la salute pubblica ed al fine di evitare conseguenze alle persone”, si legge nel provvedimento, che resterà in vigore sino al ripristino dei parametri previsti per legge. L’acqua distribuita nel territorio comunale di Calvatone proviene dall’impianto di Padania Acque sito nel Comune di Tornata. Per questo sono state emesse due ordinanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO