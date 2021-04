Scontro frontale, ferito un 63enne

PIADENA DRIZZONA (1 aprile 2021) - Scontro frontale tra una Alfa Romeo Mito e una Fiat Punto poco dopo le 18.30, lungo la provinciale 10, all’altezza della Imbal Carton. La Mito era condotta da un 63enne di Piadena, e in uscita dalla rotonda, procedendo verso Piadena per cause in via di accertamento ha cozzato contro la Punto guidata da un 20enne, pure di Piadena, che viaggiava verso Cremona. Ferito il 63enne, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po da una autoambulanza della Padana Soccorso. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Solarolo Rainerio.

