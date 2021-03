Vigile aggredito, il Comune paga il legale

CASALMAGGIORE (31 marzo 2021) - Sarà il Comune a garantire il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dopo l’aggressione verbale e fisica di cui è stato fatto oggetto il 28 febbraio scorso un agente di Polizia locale durante un servizio di pattuglia in via Galluzzi. Lo ha deciso la giunta comunale che ha definito la decisione «necessaria, doverosa e opportuna». In tal senso l’esecutivo comunale ha atto indirizzo al responsabile del settore vigilanza Silvio Biffi di provvedere alla nomina di un avvocato penalista inserito nell’elenco degli avvocati del Comune di Casalmaggiore, chiamato a garantire la tutela legale agli agenti di polizia locale ed a curare gli interessi del Comune nonché eventuali futuri aspetti legali.





