Tir a fuoco, autista salvo per miracolo

VIADANA (31 marzo 2021) - Salvo per miracolo o, meglio, per la sua abilità nello scendere dal camion e allontanarsi in tutta fretta. Brutta disavventura ieri pomeriggio per un autista 43enne di Viadana il cui mezzo pesante ha preso fuoco sull’ex statale della Cisa tra Brescello e Lentigione, nel Reggiano. Il tir, carico di barattoli di metallo, per cause accidentali si è incendiato intorno alle 17.30, in piena corsa mentre era in viaggio verso Brescello, sulla propria corsia di marcia. In breve tempo, subito dopo l’emersione del fumo, il veicolo è stato invaso dalle fiamme. Il conducente ha avuto la prontezza di riuscire a fermarsi, bloccando il traffico per evitare conseguenze ad altri veicoli. In breve tempo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco da Guastalla e da Viadana per domare le fiamme e riportare la situazione in sicurezza.

