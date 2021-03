Fa centro la raccolta per gli amici animali

CASALMAGGIORE (30 marzo 2021) - Una gran quantità di sacchi e sacchetti di cibo per cani e gatti. È l’iniziativa lanciata a febbraio dagli Angeli della Bassa - Pro mici felici e dal Concass per raccogliere cibo per gli amici a quattro zampe da distribuire poi presso famiglie e persone in difficoltà economica. Per la prima volta il Concass ha aderito a un’iniziativa per gli animali domestici «perché più che di servizi sociali — ha detto il direttore, Cristina Cozzini — dobbiamo parlare di servizi del sociale. Quest’operazione rientra in questa ottica, perché aiutare i nostri amici a quattro zampe significa aiutare anche le persone, le famiglie, la loro socialità e affettività. Gli animali ormai fanno parte della famiglia e tante persone in difficoltà non esitano a comprare la scatoletta per il micio, rinunciando, magari, a una scatoletta di tonno per loro».



Il risultato della raccolta effettuata a febbraio è stata presentata nella sede del Consorzio casalasco servizi sociali. La raccolta, effettuata con appositi cesti distribuiti in vari esercizi commerciali del territorio, è andata ben oltre le aspettative con decine di chili di mangime, scatolette, sabbietta per gatti e perfino guinzagli per la passeggiata. Alla presentazione c’erano, oltre a Cozzini, anche alcune volontarie degli Angeli della Bassa e le assistenti sociali, il cui compito sarà quello di individuare le famiglie in difficoltà a cui distribuire il materiale raccolto: Rossana Lorenzi, Cristina Favalli, Debora Lucci per il Concass e Jlenia Ferrari, Monica Ballabeni e Luisa Froner, rispettivamente presidente, tesoriere e segretaria degli Angeli della Bassa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO