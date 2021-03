Casalmaggiore, «Rosa Camuna alle farmacie del Comune»

CASALMAGGIORE (30 marzo 2021) - L’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore merita il «Premio Rosa Camuna», secondo il gruppo del Listone che in tal senso ha presentato una apposita proposta di candidatura. «Ci pare giusto avviare questa iniziativa perché l’Afm si è distinta per l’attenzione al sociale e alle fasce deboli — spiega Maurizio Toscani del Listone —. Rappresenta un fiore all’occhiello ed un patrimonio di tutta la comunità e crediamo giusto possa essere assegnato un riconoscimento al presidente, al consiglio di amministrazione e al personale per tutte le iniziative messe in campo. Ci fa piacere che anche l’amministrazione comunale abbia deciso di sostenere la nostra idea presentando a sua volta la candidatura».

Nella richiesta di assegnazione del premio, viene ricordato che l’Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. di Casalmaggiore, società controllata al 100% dal Comune di Casalmaggiore, ha come oggetto sociale la gestione al dettaglio di farmacie pubbliche — Casalmaggiore, Casalbellotto e Vicobellignano — e di attività socio sanitarie, attività complementari e opere connesse ai servizi predetti, con possibilità di assumere la gestione di servizi asili nido: nel caso specifico, è attiva quella del servizio svolto dall’unità micro-nido ubicata nella frazione di Quattrocase.

