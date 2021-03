"I vigili hanno vinto la sfida"

CASALMAGGIORE (28 marzo 2021) - Un anno inequivocabilmente condizionato dalla pandemia sanitaria che ha costretto la Polizia locale a rivoluzionare i propri modelli organizzativi e di azione: una sfida che il comando guidato da Silvio Biffi ha affrontato «con impegno e competenza» secondo il giudizio del sindaco Filippo Bongiovanni.

Al di là della particolarità della situazione, non sono mancate le attività tradizionali come il controllo del traffico e della velocità di marcia, i rilievi degli incidenti, gli accertamenti sugli abusi, edilizi o commerciali, gli abbandoni di rifiuti, le ordinanze, la distribuzione dei contrassegni per gli invalidi, gli accertamenti anagrafici. Spiccano le oltre 1700 sanzioni comminate per violazioni al Codice della strada di cui 436 per il superamento dei limiti di velocità. Otto i sequestri amministrativi di autoveicoli privi di copertura assicurativa mentre 16 quelli effettuati per la mancata revisione del veicolo. Gli incidenti rilevati sono stati 40 di cui 9 con feriti. Otto i verbali di consegna di cani randagi al canile convenzionato.

Da segnalare, inoltre, come il corpo dei vigili di Casalmaggiore abbia effettuato servizi (sei ore alla settimana) nel territorio comunale di Martignana Po con controlli anti Covid nelle vie cittadine e nei parchi pubblici e controlli stradali sulla provinciale Bassa di Agoiolo in corrispondenza del varco fisso omologato alla lettura targhe dei veicoli in transito. Sono state 69 le multe elevate nel territorio martignanese. I servizi effettuati congiuntamente a pattuglie dei colleghi di Viadana sono stati 24. Allo stesso modo, diverse le attività effettuate con altre forze dell’ordine per ragioni di ordine pubblico o per lo svolgimento di servizi di viabilità in occasione di sinistri stradali.

