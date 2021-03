Ritorno al futuro, riaprirà la Casa del Popolo

GUSSOLA (27 marzo 2021) - La storica Casa del Popolo di Gussola, posta all’angolo tra piazza Carlo Comaschi e via Guglielmo Marconi, diventa sede del Circolo ArciBassa e si prepara ad un’opera di riqualificazione per essere pronta ad ospitare tanti eventi. Un risultato rincorso da qualche anno, ora diventato realtà. “Il tempo - non breve - per ristrutturarla - dicono al Circolo - perché ha bisogno di molti interventi, poi partiremo con uno spazio tutto nostro per fare spettacoli, cultura e socialità, comprese delle belle mangiate visto che avremo anche una cucina con sala da pranzo. La vecchia e cara Casa del Popolo di Gussola tornerà a nuova vita. Sarà per soli soci, ma contiamo che molti altri si uniscano a noi tesserandosi per condividere questo nuovo percorso unico in tutto il territorio casalasco”.

