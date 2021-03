Si sente male, mobilitazione per soccorrere 61enne in casa

CASALMAGGIORE (27 marzo 2021) - Soccorso ad una persona, questa mattina a partire da poco prima delle 10, presso la stazione ferroviaria di Casalmaggiore. In un appartamento ubicato al primo piano dell’edificio ferroviario, un residente di 61 anni si è sentito poco bene e non riusciva ad aprire la porta di casa per consentire ai soccorritori di aiutarlo, probabilmente per uno stato confusionale. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco di Viadana, i carabinieri della stazione di Rivarolo del Re e un’autoambulanza della Padana Soccorso. Inizialmente si era registrata una certa preoccupazione, non riuscendo a raggiungere nell’immediatezza la persona bisognosa di assistenza, ma alla fine il problema è stato risolto. Il 61enne ha anche gettato le chiavi di casa ai carabinieri da una finestra, ma non erano quelle giuste. Alla fine i vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione con una scala dall’esterno, sono entrati da una finestra e hanno consentito ai soccorritori di prestare aiuto all’uomo, che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per effettuare degli accertamenti.

