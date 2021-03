Farmacia Comunale, sabato pomeriggio chiusa per lavori

CASALMAGGIORE (26 marzo 2021) - L'azienda Farmaceutica Municipale Srl di Casalmaggiore avvisa la clientela che la Farmacia Comunale di Casalmaggiore, con sede in piazza Garibaldi, nel pomeriggio di domani, sabato 27 marzo, sarà chiusa al pubblico per un intervento di restyling dell'arredamento interno. La Farmacia Comunale di Casalmaggiore sarà regolarmente aperta al pubblico da lunedì mattina 29 marzo con importanti novità per la cittadinanza. Le Farmacie Comunali di Casalbellotto e di Vicobellignano domani pomeriggio saranno regolarmente aperte. L'Azienda Farmaceutica Municipale srl ringrazia la clientela "per la gentile collaborazione".

