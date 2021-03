Il Romani non dimentica vittime e orrori delle mafie

CASALMAGGIORE (26 marzo 2021) - Anche se gli studenti sono in Dad questo non vuol dire «dimenticare di ricordare». Nella Giornata di Commemorazione delle vittime innocenti delle mafie, il Polo Romani di Casalmaggiore, guidato dalla dirigente scolastica Luisa Caterina Maria Spedini, da sempre attento all’educazione e alla formazione sulle tematiche relative alla legalità, anche in questo periodo di didattica a distanza non ha voluto mancare questo appuntamento con un momento commemorativo - a cura degli studenti della 5 A del Liceo Classico, coordinati dal professore Stefano Prandini - concentrato sul ricordo dei sindacalisti uccisi dalla mafia per il semplice motivo di essere stati «colpevoli» di aver difeso il diritto a un lavoro onesto, sicuro e dignitoso.

