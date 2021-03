Sottrae 4.500 euro dalle casse delll'azienda, denunciato 49enne

CASALMAGGIORE (25 marzo 2021) - Lo scorso mese di dicembre, ha sottratto 4.500 euro all'azienda di cui è direttore commerciale, incolpando del furto alcuni dipendendi. Ma le indagini dei carabinieri lo hanno smascherato e il 49enne, napoletano residente nel comune di Parma, con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Nel mese di febbraio, il capo area di una società collegata ad un noto marchio commerciale, denunciava l’ammanco dalle casse della filiale di Casalmaggiore. L’ammanco, avvenuto nel mese di dicembre 2020, al momento della denuncia è stato attribuito all’opera di ignoti in quanto, il direttore della filiale aveva riferito l’assenza di telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto svelare l’identità del malfattore. Lo stesso direttore aveva inizialmente tentato di far ricadere i sospetti proprio su due cassieri neo assunti che, in quel lasso di tempo, stavano svolgendo un periodo di affiancamento. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Casalmaggiore però non si sono fermate alle prime e fin troppo lampanti evidenze ma, approfondendo gli accertamenti di polizia giudiziaria ed incrociando fatti e testimonianze, hanno scoperto che proprio il direttore della filiale, sfruttando la sua posizione, aveva omesso di denunciare il furto al momento in cui era avvenuto nella speranza evidentemente che l’ammanco venisse col passare del tempo fatto cadere nel dimenticatoio e, al momento della denuncia da parte del capo area, abusando dell’inesperienza di alcuni neo assunti, aveva indirizzato i sospetti proprio su di loro.

