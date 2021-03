Un progetto per rilanciare il cinema-teatro Zenith

CASALMAGGIORE (25 marzo 2021) - Rilanciare il cinema-teatro Zenith – sala da 990 posti che da una decina di anni ha cessato la programmazione regolare - come «proposta per dare nuovo impulso a Casalmaggiore a riappropriarsi di uno spazio culturale e giovanile per il futuro». Il giovane Jacopo Orlo si definisce come «un comune cittadino appassionato di cinema», che «dopo tanti mesi di scrittura, ricerca e riflessioni» ha buttato giù un’idea di riqualificazione, da diversi anni presente nella sua testa. «Il periodo non è favorevole — osserva —, ma lo spunto è nato da molto prima e, magari, potrebbe essere utile per il prossimo futuro. Vorrei quindi innanzitutto ringraziare la proprietaria Maria Teresa Cavalca, per la sua disponibilità ad aprire e far visitare il cinema-teatro Zenith e per tutte le informazioni condivise». Un grazie esteso a «ogni persona che, in questi mesi, mi ha donato tempo, contatti, professionalità ed esperienza per scrivere queste idee, proposte e competenze tecniche. Per ovvie ragioni da soli non è possibile realizzare l’opera, per le grandi difficoltà iniziali di preventivo e di spesa. Per questo propongo il progetto non solo al mondo politico e all’amministrazione comunale, ma anche alle realtà imprenditoriali, giovanili e delle associazioni interessate del territorio Oglio-Po per mettersi insieme a collaborare sulle possibilità dell’idea, trovare i fondi e muovere i primi passi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO