Ponti casalaschi, via libera ai fondi

CASALMAGGIORE (24 marzo 2021) - Ora è ufficiale: con l'ok della Corte dei Conti diventano disponibili i fondi per la progettazione dei ponti di Casalmaggiore e di San Daniele Po. L'onorevole Luciano Pizzetti aveva assicurato nelle scorse settimane: "Ci sono tutte le condizioni per avere risorse sul ponte di Casalmaggiore e su quello di San Daniele Po. Si tratta di un tema fondamentale, una partita strategica da seguire con attenzione". Per la progettazione della struttura di Casalmaggiore è prevista una spesa non inferiore al milione e mezzo di euro.

