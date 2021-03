Da Casalmaggiore a Viadana per vaccinarsi

CASALMAGGIORE (24 marzo 2021) - Nella casistica bizzarra delle vaccinazioni effettuate lontano da casa, c’è da annoverare anche un’altra curiosità, relativa al personale scolastico dell’Istituto comprensivo Marconi di Casalmaggiore, inviato a Viadana anziché a pochi metri come sarebbe stato logico immaginare. La scuola primaria e dell’infanzia Marconi, infatti, sorgono nell’area confinante con la sede della sezione Avis di Casalmaggiore, in via Baslenga, dove dallo scorso lunedì 8 marzo sono in corso le vaccinazioni anti Covid. Anche ieri la Sala Dionigi Braga ha ospitato molte persone anziane per la prima e anche per la seconda inoculazione e, secondo quanto hanno confermato gli addetti, tutto è andato liscio. La “macchina” è perfettamente oliata ed è generalizzato il commento molto positivo degli utenti per la professionalità e la grande cortesia di tutti gli operatori, sempre pronti a dare una mano in caso di bisogno. Quello che ha suscitato un po’ di sorpresa, da parte degli operatori dell’Istituto Marconi, è il fatto di essere destinati a Viadana. Non che ci sia la stessa distanza che hanno dovuto coprire gli ultraottantenni spediti da Rivolta d’Adda a Casalmaggiore - un centinaio di chilometri all’andata e altrettanti al ritorno -, ma è apparso veramente strano non poter accedere al punto vaccinale “sotto casa”. Perché tra le porte d’ingresso dell’Avis e del Marconi ci saranno cento metri: a separarle c’è il parcheggio della scuola. Alla fine, comunque, non si registrano delle vere lamentele, ma solo qualche perplessità e anche qualche sorriso.

