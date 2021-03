Una poesia dipinta sul muro contro i vandali

CASALMAGGIORE (24 marzo 2021) - Una poesia come regalo di compleanno, una poesia contro i vandalismi, una poesia per «inaugurare» un museo a cielo aperto. È la triplice idea che Giuseppe Boles ha messo in campo con un unico gesto: realizzare un murales con una sua poesia. «Il 16 marzo ho compiuto gli anni — dice Boles — e per il mio compleanno mi sono fatto un regalo: dipingere su una parete una poesia. Ho così voluto fare un regalo a me e all’intera Casalmaggiore, rendendo partecipi i cittadini. Con degli adesivi ho scritto una mia poesia e Chicco Piccinini, di Viadana, ha disegnato una ballerina sul fianco». Il murale è naturalmente legale, perché Boles ha chiesto il permesso a Massimo Baldini, proprietario della casa, di poter realizzare il suo regalo di compleanno. Proprio di fianco al murales di Boles ce n’è un altro, realizzato nel 2018 sempre da Boles e Piccinini — con la collaborazione anche di Alberto Fazzi — che riprende una delle strofe più famose di «Albachiara» di Vasco Rossi. «Se l’1% lo facesse avremmo un mega museo a cielo aperto».

