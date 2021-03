Fornisce false generalità ai carabinieri, denunciato 42enne cubano

CANNETO SULL'OGLIO (23 marzo 2021) - Continuano i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da coronavirus.

Nelle giornate scorse, durante un controllo all’esterno di un bar di Canneto sull’Oglio, dove erano stati segnalati assembramenti, i carabinieri della Stazione di Bozzolo hanno controllato un uomo, sprovvisto di documenti, che dichiarava ai militari di essere albanese e di avere 46 anni. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto ad effettuare accertamenti sulle sue generalità, concludendo che in realtà si trattava di un cubano 42enne residente in paese. Cosi, al termine degli accertamenti, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, oltre che essere sanzionato, insieme ad altre persone che erano con lui, per l’inosservanza ai divieti di movimento imposti dai recenti decreti.

