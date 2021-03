Sorpreso a rubare si «vendica» contro le vetrate

CASALMAGGIORE (22 marzo 2021) - Tenta di rubare degli alimentari ma viene sorpreso e alla sera, per vendetta, per non essere riuscito a portare a termine la sua impresa, rompe quattro vetrate: dell’ingresso principale, delle entrate di sicurezza e un’altra nella zona dedicata allo scarico delle merci. Protagonista della vicenda un giovane straniero sulla trentina proveniente da Colorno che venerdì scorso ha tentato di asportare della merce all’interno del supermercato Penny di Casalmaggiore, posto lungo la provinciale Asolana.

