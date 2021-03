Le medicine arrivano dal cielo

PIADENA DRIZZONA (23 marzo 2021) - Trasportare farmaci a chilometri di distanza mediante l’utilizzo di un drone a propulsione elettrica. Qualche tempo fa poteva sembrare fantascienza mentre tra pochi giorni, dopo Pasqua, diventerà realtà grazie ad un innovativo progetto che vede protagoniste le due farmacie di Luigia Priori con sedi a Piadena e Isola Dovarese e le società DL Droni di Piadena Drizzona e AP 74 Uav di Castiglione delle Stiviere. Si tratta della prima applicazione pratica di trasporto di merci autorizzata in Italia da Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. L’unico precedente, di natura sperimentale, risale a febbraio scorso ed è stato attuato a Torino da Leonardo, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, con il progetto denominato «Sumeri: Si Salpa!» che in collaborazione con il Comune e con D-Flight (società del gruppo Enac, in partnership con Leonardo e Telespazio), ha avviato una serie di prove per il trasporto con un drone a propulsione elettrica dal peso di 130 chilogrammi di un carico di 25 chili. Sei chilometri e mezzo e 10 minuti di volo per un chilo di materiale evitando traffico e meteo avverso.

