San Bartolomeo, la rinascita

TORRE DE' PICENARDI (22 marzo 2021) - È partito il cantiere alla chiesa di San Bartolomeo di Casanova d’Offredi, frazione di Torre de’ Picenardi. Un’opera di riqualificazione e consolidamento della facciata dell’edificio sacro da 307.952 euro, provenienti da Bonus Facciate 2021 dello Stato, dal contributo di 10 mila euro stanziato dal Comune e dalla generosità e sensibilità dei fedeli. Al termine del lavori — si pensa entro fine anno — la facciata frontale e laterale destra della chiesa torneranno al suo splendore originale. Così le parrocchie di Torre de’ Picenardi, guidate dal parroco don Claudio Rossi, proseguono l’impegno per un costante recupero del vasto patrimonio, costituito dai tanti edifici sacri — sono sette —, di cui l’unità pastorale è costituita, tutti di grande interesse storico, artistico e religioso e che hanno costante bisogno di manutenzione e operazioni di restauro. «La chiesa di San Bartolomeo — spiega Fabio Maruti, storico locale e operatore turistico — è di grande interesse storico in quanto è stata eretta su commissione di monsignor Omobono Offredi, vescovo di Cremona dal 1791 al 1829, come dono al paese in cui la famiglia dei conti Offredi aveva vasti possedimenti oltre che a una antica villa-cascina, situata a poche decine di metri dalla chiesa e ancora oggi esistente».

