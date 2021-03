Raid di furti su auto, arrestato dopo inseguimento

GUASTALLA (20 marzo 2021) - Solo qualche giorno fa aveva tentato di seminare i carabinieri di Fabbrico lanciando all’indirizzo della pattuglia che lo inseguiva alcune bottiglie di vetro contro l’auto militare. Fermato era stato denunciato per guida senza patente con l’aggravante della recidiva. Nella mattinata di ieri intercettato dopo una serie di furti consumati nei parcheggi di supermercati ubicati tra la bassa reggiana e modenese ha cercato di seminare i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla dando vita a un inseguimento per le vie di Guastalla culminato con il fermo e il suo arresto. Con le accuse di furto aggravato e continuato, indebito utilizzo di carta bancomat, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e guida senza patente, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno arrestato il 20enne Davide Husovic residente a Guastalla ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Denunciate per concorso nei reati la sorella 29enne residente a Piacenza e la fidanzata 20enne abitante a Luzzara, che si trovavano nell’auto condotta dal 20enne unitamente a 4 minori tutti figli della sorella portati al seguito nei raid furtivi.

