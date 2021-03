L'ex sede Asl casa della Santa Federici

CASALMAGGIORE (20 marzo 2021) - Sono iniziati da una decina di giorni i lavori per la realizzazione della futura sede della cooperativa Santa Federici, onlus che si occupa del mondo della disabilità. Si tratta di un progetto del costo di circa 750 mila euro destinato a interessare una superficie di circa 1.000 metri quadrati negli ex locali dell’Asl, al piano terra e al primo piano del Condominio Porzio, in via Porzio 71. Lì, una volta ultimate le opere, si trasferiranno le attività della cooperativa, dalla attuale sede di via Romani. Con l’intervento previsto verrà migliorato il profilo stesso, il «layout», del condominio, mentre all’interno saranno ricavati il Centro diurno per persone con disabilità, il Centro socio educativo, spazi comuni a entrambi e un Centro specialistico con attività laboratoriali per minori.

