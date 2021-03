Vaccini a domicilio per soggetti fragili, la sperimentazione parte da Viadana

VIADANA (19 marzo 2021) - Ai fini dell’avvio delle vaccinazioni domiciliari per i pazienti fragili non trasportabili, è stato raggiunto un accordo tra ATS della Val Padana, ASST di Mantova e due gruppi di medici di medicina generale: Enzo Rosa, Mauro Montanari e Fabio Maestrini di Viadana; Doriana Bertazzo, Manuela Madesani, Giuseppe Paini e Cesare Trentanni di Volta Mantovana. I medici in questione, dalla prossima settimana, daranno l’avvio a una sperimentazione organizzativa per verificare la fattibilità della vaccinazione domiciliare di pazienti con difficoltà motorie che impediscono loro di raggiungere il polo vaccinale più vicino.



