16 nuovi dipendenti al Cpi, ora serve una nuova sede

CASALMAGGIORE (19 marzo 2021) - L’Ufficio per l’Impiego di Casalmaggiore cerca una nuova sede. Era previsto fosse il 2020 l’anno del rilancio per il servizio cittadino, ma l’emergenza sanitaria ha provocato un ritardo che però adesso sembra in fase di superamento. Fino a un anno fa l’organico di Casalmaggiore, secondo quanto riferito dall’ex dirigente Dario Rech, prevedeva tre figure, due a tempo pieno e una a tempo parziale, con in supporto una unità con un incarico professionale, a cui sono da aggiungere tre navigator come supporto alle pratiche legate al reddito di cittadinanza.



Del centro per l’impiego di Casalmaggiore ha parlato in consiglio comunale il sindaco Filippo Bongiovanni rispondendo a una interpellanza sul tema del lavoro presentata dal consigliere di minoranza Mario Daina: "C’è già una legge che parla chiaro, un finanziamento che parla chiaro e un programma dettato dalla delibera 3.837 del 17 novembre 2020 di Regione Lombardia che parla proprio di un piano di assunzioni massivo per rilanciare i centri per l’impiego, per cui, in provincia di Cremona, avremo 96 risorse, di cui 16 o 17 destinate a Casalmaggiore. È chiaro che dove sono adesso già non ci stanno e quindi la Provincia di Cremona ci ha scritto dicendo ‘guardate che sta ai Comuni trovare le sedi degli uffici, o ne avete una in vostra proprietà, o ne comprate una, oppure l’affittate’. Noi abbiamo fatto vedere alla Provincia Palazzo Martinelli, però, purtroppo, ritengono che, anche se ampio, non sia adatto ad ospitare un ufficio come il Centro per l’Impiego. Dopodiché, purtroppo, possiamo solo cercare di rivolgerci al privato, nel senso che dovremmo probabilmente mettere in piedi una manifestazione di interesse".

