"Mia madre malata è morta di Covid, per lei niente vaccino"

TORNATA (19 marzo 2021) - «Abbiamo sperato che almeno il vaccino, da quando si è saputo che la ricerca aveva vinto la battaglia, potesse risarcire una parte degli insulti subiti dal destino. Abbiamo atteso per mesi che tra i gruppi più esposti figurasse anche quello composto da malati gravi, fragili e maggiormente a rischio contagio. Niente». Tarequjjaman Molla Pizzoni, di Tornata, ha scritto una lettera - che è sia uno sfogo che una denuncia - al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per esprimere il suo stato d’animo, dopo aver perso a causa del Covid sua mamma, Maristella Pinfari, paralizzata da otto anni, appartenente ad una categoria fragile, ma non meritevole, ancora, di vaccino. «Intendo manifestare tutta la mia comprensione per le difficoltà incontrate durante la pandemia Covid-19. Un virus sconosciuto e infido - esordisce Tarequjjaman -. Abbiamo messo in pratica, scrupolosamente, le direttive emanate dalla sua amministrazione con la speranza di poter uscire al più presto da questo momento. Ma poi cos’è successo? Oggi ho perso mia mamma. Abbiamo atteso per mesi che tra i gruppi più esposti, figurasse anche quello composto da malati gravi, fragili e maggiormente a rischio contagio. Niente. Lo Stato, i responsabili di governo, la sua amministrazione dov'erano? Chi pagherà per le scelte fatte?».

