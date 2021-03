Padana Soccorso sotto pressione: 16 interventi per Covid conclamato o sospetto lunedì

SAN GIOVANNI IN CROCE-CASALMAGGIORE (18 marzo 2021) - “Siamo tornati ai livelli di un anno fa, se non peggio, e adesso abbiamo bisogno di un sostegno per acquistare i dispositivi di protezione individuale e i materiali di sanificazione”. Alla pubblica assistenza Padana Soccorso la pressione è salita parecchio negli ultimi giorni, come confermano i numeri citati dal volontario Alessio Raschi: “Lunedì la postazione di Casalmaggiore è uscita nove volte per casi di positivi conclamati o per casi di persone che manifestavano sintomi da Covid. Gli equipaggi della postazione di San Giovanni in Croce lo hanno fatto sette volte, per gli stessi motivi”. L’impegno richiesto è parecchio, anche perché da mesi la Padana Soccorso utilizza un protocollo piuttosto stringente per fare fronte alle emergenze Covid: “Se c’è una positività conclamata, partiamo già vestiti, tutti, con i dispositivi di protezione. In caso contrario, è il capoequipaggio che parte già vestito, verifica la situazione nell’abitazione dell’utente, e nel caso sia necessario un aiuto da parte del soccorritore, quest’ultimo procede alla vestizione. A volte può capitare che anche l’autista debba farlo, per la necessità ad esempio di trasportare in autoambulanza su una barella una persona di un certo peso”. Ogni singolo soccorritore deve bardarsi nel modo ormai consueto a tutti, tra tute, camici e mascherine, sigillando le maniche con del nastro isolante. “Una volta portato a destinazione il paziente, serve circa un quarto d’ora per sanificare completamente l’ambulanza, che viene letteralmente coperta di disinfettante”. Materiali e materiali che se ne vanno. “Così come l’ossigeno - osserva Raschi -, perché spesso l’uso è necessario perché le persone con il Covid non saturano a sufficienza e serve un supporto per la respirazione”. Gli equipaggi ultimamente vengono dirottati in ospedali anche lontani, perché quelli del territorio sono ormai saturi.

Parte dei materiali è fornita da Anpas, l’Associazione nazionale pubbliche assistenze: “Ma non tutto. Lo scorso anno, sull’onda della emotività legata alla prima ondata, abbiamo ricevuto molti aiuti. Poi ci si abitua un po’ a tutto, ma avremmo ancora bisogno di un sostegno”. La Padana Soccorso tra l’altro deve garantire, in base alle convenzioni che ha, i servizi di trasporto normali, ad esempio per i pazienti dializzati, e deve implementare l’utilizzo del personale dipendente, con quanto ne consegue in termini di straordinari. I volontari ci sono ancora, ma molti si sono presi una pausa dal servizio, anche per valutare la situazione, o per la semplice necessità di dedicarsi alla loro occupazione principale. “Per fortuna - osserva Raschi - è partito il corso di formazione di 46 ore. La presentazione è avvenuta in presenza, ai 18 iscritti, divisi in tre gruppi per consentire i distanziamenti. Adesso il corso continua online e dovrebbe durare circa 40 giorni. Si spera che dopo Pasqua si creino le condizioni per lo svolgimento della parte pratica del corso in presenza”. Chi volesse ulteriori informazioni può contattare i numeri 0375-310334 (San Giovanni in Croce) o 0375-42311 (Casalmaggiore). L’Iban da usare per eventuali offerte è IT 2400 8770 5791 0000 0004 00722.

