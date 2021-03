IC Diotti, minuto di silenzio per le vittime del Covid-19

CASALMAGGIORE (18 marzo 2021) - L’Istituto comprensivo Giuseppe Diotti di Casalmaggiore partecipa con un minuto di silenzio alla giornata nazionale delle Vittime Covid istituita per oggi. “Alle ore 11:30, al suono della campanella, in ogni plesso, tutte le attività didattiche si fermeranno - rende noto la dirigente scolastica Cinzia Dall’Asta -. Il minuto di silenzio sarà rispettato anche dai moltissimi alunni in Didattica a distanza, oltre che dagli alunni in presenza e dai loro insegnanti. Anche gli uffici e i collaboratori scolastici sospenderanno per un minuto le proprie attività. Perché le nuove generazioni sappiano comprendere il valore del ricordo. Per il rispetto che noi tutti dobbiamo alle vittime di questa orribile pandemia”, conclude la preside.

Sempre oggi alle 11 il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, in fascia tricolore, sosterà davanti al municipio per osservare un minuto di silenzio davanti alla bandiera italiana esposta a mezz’asta, in seguito ad una iniziativa Anci, in concomitanza con la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo.

