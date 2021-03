Rifiuti gettati in un fosso, incastrato dalla foto

GAZZUOLO (18 marzo 2021) - Invece di posizionare i rifiuti davanti a casa, ha pensato bene di salire in macchine e gettarli in un fosso. Stavolta però è stato immortalato da una telecamera ed è stato sanzionato con una multa di 318 euro elevata dalla Polizia locale di Gazzuolo. Protagonista un cittadino residente proprio nel paese, che in barba al rispetto dell’ambiente inquinava proprio il centro in cui vive. Già in passato i residenti della frazione di Pomara, avevano visto con disappunto diverse borsine di rifiuti gettate senza rispetto nei fossi. In seguito a questi episodi è stata posizionata una telecamera, che ha centrato l’obiettivo. Nelle immagini riprese il 10 marzo alle 18.22, si vede una Fiat Panda grigia passare, la macchina si ferma e poco dopo si vedono alcune borsine volare nel fosso. Per l’amministrazione comunale è stato un gioco da ragazzi risalire al proprietario.

