Vittime del Covid, minuto di silenzio davanti al municipio a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (17 marzo 2021) - Accogliendo l’invito del presidente dell’Anci - Associazione nazionale comuni italiani - Antonio Decaro, alle 11 di domani, giovedì 18 marzo, il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, indossando la fascia tricolore, si porterà davanti al municipio per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta. L’iniziativa si terrà in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e in vista della imminente approvazione da parte del Parlamento italiano della legge che istituirà la giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia da Covid-19.

