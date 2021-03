Banda di ladri acrobati: raid notturno alla Multimotor

CASALMAGGIORE (17 marzo 2021) - Intrusione di una banda di ladri, la notte scorsa, alla officina elettromeccanica Multimotor srl di Davide Concari e Antonello Poli, con sede in via Vanoni, l’area industriale vicina allo stabilimento Marcegaglia. «Stiamo ancora facendo la verifica di quello che ci hanno portato via — ci ha detto ieri pomeriggio intorno alle 17 Concari —. Comunque, per ora risultano spariti sei o sette inverter, che sono dei dispositivi per elettropompe del costo di circa 300 euro l’uno, due o tre rocchette di rame, due flessibili a batteria e probabilmente qualcosa d’altro. Lo stiamo ancora controllando. In più ci sono i danni materiali provocati dai ladri per entrare in azienda».

L’allarme anti intrusione è scattato verso le 2 di notte. Un sistema collegato al telefono che avverte se qualcuno è entrato nella sede aziendale. «Ho aspettato che arrivassero i carabinieri – continua Concari —, non mi sono fidato ad entrare. Magari erano ancora dentro e avrebbero potuto anche farmi del male». A quel punto, una volta giunti sul posto i militari, è stato possibile verificare quanto era accaduto. La banda, perché di questo si tratta, secondo il contitolare della ditta, si era già dileguata.

«Abbiamo trovato una siepe tagliata e in più la telecamera del vicino, che non punta ovviamente sulla nostra azienda, era stata danneggiata – spiega Concari –. Hanno costruito una specie di scaletta con alcuni bancali e poi sono saliti su una grondaia. Ogni due finestre fisse sul retro abbiamo una finestra con apertura a vasistas. Sono riusciti a rompere le cerniere e i catenacci e sono riusciti a penetrare in azienda».

