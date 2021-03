Non rispetta la zona rossa e si ubriaca, 15enne in ospedale

BOZZOLO (16 marzo 2021) - Non rispetta la zona rossa per bere con gli amici, si ubriaca e viene soccorso dall'ambulanza. L'episodio è avvenuto ieri alle 21.30 a Bozzolo e coinvolge un 15enne del paese che si era ritrovato con alcuni amici di nascosto per bere in via Caix, nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane, dopo essere stato male per il troppo alcol in corpo, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Casalmaggiore dove è arrivato in 'codice verde'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO