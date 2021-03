Un altro dipinto sacro per Tadioli

VIDICETO (16 marzo 2021) - Dopo aver ridipinto la riproduzione della «Madonna del riposo» (1897) di Roberto Ferruzzi sul muro della stalla della cascina Galli, lungo via Giuseppina a San Giovanni in Croce, Adriano Tadioli, medico in pensione con l’hobby della pittura, ha realizzato una nuova immagine mariana, questa volta a Vidiceto, frazione di Cingia de’ Botti.

Lo stimolo e la sollecitazione a intraprendere questa nuova impresa artistico-devozionale sono partiti da Romano Feroldi, che di Vidiceto è orgogliosamente originario, ma che da tanti anni è residente a San Giovanni in Croce: «Sono vissuto fino a otto anni a Vidiceto — racconta Feroldi —, vicino alla chiesa. Ricordo ancora che la casa tremava quando suonavano le campane. A Vidiceto sono rimasto legatissimo e anche per questo ho stimolato Adriano a realizzare questa opera, grazie alla disponibilità della proprietaria dell’edificio, la signora Ernesta Pedrini». La nuova Madonnina è stata benedetta dal parroco dell’Unità pastorale monsignor Barosi, don Diego Pallavicini. Tadioli e Feroldi sono impegnati anche per raccogliere fondi da destinare all’associazione Serenella onlus, che ha come scopo la solidarietà verso le persone e i bambini in particolare che si trovano in condizione di povertà.

