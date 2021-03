Covid, caso positivo: screening alla scuola primaria

SAN GIOVANNI IN CROCE (15 marzo 2021) - Adesione al 100% questa mattina alla scuola primaria di San Giovanni in Croce, per lo screening a cui sono stati sottoposti 91 tra alunni, insegnanti e personale non docente. A seguito della positività di un adulto, sono state convocate per il tampone quattro classi di San Giovanni e una di Scandolara Ravara, entrambe facenti parte dell'Ic Dedalo 2000. Ad effettuare le operazione il persona dell'Usca di Ats Valpadana, coadiuvato da alcune insegnanti responsabili del plesso.

