Sparano nel poligono improvvisato, due denunciati

GAZZUOLO (15 marzo 2021) - I carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato due persone per aver esploso diversi colpi di arma da fuoco in una zona privata a ridosso del paese di Belforte, improvvisando un poligono con delle sagome. I fatti risalgono al 7 marzo, quando dei cittadini spaventati hanno chiamato il 112 perché sentivano colpi di arma da fuoco vicino alle loro abitazioni. L’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri permetteva di appurare che un 69enne nato a Bozzolo e residente a Gazzuolo, aveva improvvisato un poligono nella pertinenza della propria abitazione attaccando delle sagome al muro di una barchessa. I militari procedevano intanto all’immediato ritiro cautelativo di tutte le armi in possesso dell’uomo (otto, tra fucili e pistole, ed oltre 150 munizioni).

I successivi accertamenti permettevano altresì di appurare che, poco prima dell’arrivo dei militari, il 69enne insieme ad un amico, un 34enne nato a Palermo e residente a Trento, stava sparando con un’ arma da fuoco, presumibilmente con una pistola calibro 6.35 detenuta legalmente, alle sagome improvvisate. Per i due uomini è quindi scattata la denuncia a piede libero per aver esploso colpi di arma da fuoco pericolosi, ed il proprietario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova anche per l’omessa custodia di armi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO