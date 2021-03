Stop all'antenna Iliad: "Troppo vicina alle case"

PIADENA DRIZZONE (14 marzo 2021) - Stop alla installazione di un traliccio Iliad. Questa la decisione assunta venerdì sera dal consiglio comunale, che ha approvato, su proposta del consigliere Luigi Pagliari e del capogruppo di maggioranza, Pietro Francesconi, il rinvio del punto all’ordine del giorno, dopo le forti perplessità emerse anzitutto da parte delle minoranze sulla ubicazione dell’impianto. Sul rinvio dell’argomento il sindaco Matteo Priori si è astenuto e l’assessore Laura Lucini ha votato contro. Priori ha spiegato che «a gennaio è pervenuta dalla Iliad, il gestore di telefonia mobile, la richiesta di un’area di 50 metri quadrati tra via Po e via Altobello, dove c’è il parcheggio. Si tratta di modificare il piano dei servizi del Piano di governo del territorio per ridefinire la destinazione d’uso dell’area a impianti tecnologici». Dante Benelli ha chiesto se si conoscesse nel dettaglio quale tipo di impianto intenda installare Iliad e Andrea Volpi ha osservato che «si tratterà di un’antenna, un ripetitore, un palo, che in quel punto non ci pare ideale, perché porterà svantaggi dal punto di vista visivo. Non ci pare giusto collocare un traliccio in una zona vicina a quello che dovrebbe diventare un parco giochi». Cioè l’area verde tra via Aldo Moro e il sottopasso veicolare.

