Santa Chiara: fondi per rinascere a nuova vita

CASALMAGGIORE (13 marzo 2021) - Ha delle peculiarità di grande interesse, soprattutto pensando alla finalità, il progetto «Rigenerare per educare – Riqualificazione Istituto Santa Chiara» che la giunta comunale ha candidato sul bando regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale il 20 gennaio scorso, denominato «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana». In sostanza, come spiega il sindaco Filippo Bongiovanni, «l’intervento, che riguarda unicamente la parte di proprietà comunale, si pone come obiettivo primario quello di realizzare un laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli all’interno dell’istituto professionale, al fine di attirare nuovi potenziali studenti e utilizzare dei locali che attualmente non sono utilizzati e che necessitano di interventi di manutenzione».

La realizzazione di un piccolo laboratorio per la trasformazione alimentare dei prodotti coltivati dagli allievi del corso di Operatore Agricolo «consentirebbe infatti l’ampliamento delle competenze e conoscenze per gli allievi, la creazione di un progetto didattico sulla filiera di produzione agricola e la formazione sul tema, da presentare alle associazioni di categoria come buona pratica o modello da imitare».

Gli interventi edilizi necessari riguardano la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi del laboratorio di sala bar e in particolare i locali dell’ex mensa attualmente in disuso. «Ma c’è anche l’intenzione di realizzare una pavimentazione e una organizzazione dell'ultimo cortile della scuola per adibirlo a mini serra o zona di coltivazione per i prodotti che verranno poi trasformati», spiega il primo cittadino.

