"Oglio Po, servizi a rischio"

CASALMAGGIORE (12 marzo 2021) - L’ospedale Oglio Po deve mantenere la classificazione di Dea – Dipartimento di emergenza e accettazione — di primo livello con la reintroduzione di tutti i servizi che, gradualmente, in questi anni, sono stati ridimensionati o tolti. E lo chiediamo perché nella deliberazione regionale XI/4385 del 3 marzo viene riportata la classificazione di Oglio Po come ‘Ospedale di Base’». Valentina Mozzi, Fabrizio Vappina, Pierluigi Pasotto, Mario Daina del gruppo di opposizione Casalmaggiore la Nostra Casa, insieme a Luigi Borghesi, primario di Anestesia in pensione ma ancora attivo come volontario in ospedale, esponente del Pd e dell’associazione Amici dell’Oglio Po, chiedono «con urgenza chiarimenti in merito». E per fare chiarezza anche i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Antonella Forattini hanno deciso di presentare una interrogazione perché sul sito della Regione, con data 2 marzo, l’Oglio Po è classificato come Dea, mentre nella delibera del 3 marzo, relativa agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità 2021-2028 viene riportata la classificazione «base» per il presidio di Vicomoscano. Come dire che non può avere la rianimazione, ad esempio. Perché un ospedale di “base” è sostanzialmente un poliambulatorio con una lungodegenza. Inaccettabile, per Cnc.

