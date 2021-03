TORRE DE' PICENARDI (11 marzo 2021) - Una filiera solidale per aiutare una famiglia indiana in grave difficoltà.

L’Arci Persichello, il Comune di Torre de’ Picenardi e la Società operaia di mutuo soccorso di Torre de’ Picenardi si sono uniti per contrastare l’odissea di papà, mamma e due figlie minorenni che si sono trovati senza reddito e, quindi, senza forme di sostentamento. In pratica l’aiuto ha consistito — da dicembre a pochi giorni fa — in una cassetta settimanale di prodotti alimentari e, inaspettatamente, un lavoro per il capofamiglia.

«Così parte — racconta Marcello Volpi del direttivo della Soms — la staffetta per andare alla Filiera Corta Solidale di Cremona, prendere il pacco alimentare e consegnarlo, ogni martedì, alla famiglia. Si sono mobilitati anche Laura Rossi della Filiera Corta Solidale, Silvia Martì e Simon Borchardt, presidente e socio dell’Arci Persichello, Giancarlo Ruffini di Torre per aiutare, in mezzo a mille limitazioni, questa famiglia. Nel frattempo il capofamiglia stava cercando lavoro e con il passa parola siamo riusciti a trovargli un’occupazione come meccanico a Cremona. La sera in cui ci siamo presentati per dirglielo, ci ha ringraziato e ci ha risposto ‘Grazie ragazzi, ma proprio oggi ho trovato lavoro in un’azienda qui a Torre’».

