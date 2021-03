Oglio Po, Daina: «Bene i fondi, manca la progettualità»

CASALMAGGIORE (11 marzo 2021) - «Bene i fondi assegnati per la sistemazione strutturale dell’ospedale Oglio Po, ma mancano ancora risposte rispetto a che tipo di politica sanitaria la Regione Lombardia vuole portare avanti». Mario Daina, consigliere di minoranza del gruppo Casalmaggiore la Nostra Casa e segretario della sezione Pd locale, legge in chiaroscuro la notizia annunciata qualche giorno fa dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia e vicepresidente Letizia Moratti. Nella delibera regionale sulla programmazione degli investimenti in sanità 2021-2028, oltre al nuovo polo ospedaliero di Cremona, che richiederà un impegno di circa 300 milioni di euro, figura anche l’Oglio Po di Casalmaggiore, al quale andranno 10 milioni e 793 mila euro per i lavori di adeguamento antisismico al Padiglione monoblocco e tecnologico e 5 milioni e 838 mila euro per i lavori di prevenzione incendi al Padiglione monoblocco e tecnologico. Quasi 17 milioni di euro in totale: una somma di tutto rispetto. Anche in questo caso i tempi stimati per la realizzazione degli interventi sono di cinque anni.

«Voglio chiarire a scanso di equivoci — afferma Daina —. Questi fondi vanno benissimo, ci mancherebbe altro. D’altronde alcuni interventi di manutenzione straordinaria non sono più rinviabili. Però non abbiamo ancora alcuna indicazione dalla Regione su quale politica sanitaria territoriale si intenda puntare, quali siano le previsioni in relazione al futuro dei vari reparti, quali fondi si intendano stanziare per i primariati, quali siano le prospettive del personale. Non vorrei che si continuasse a perseguire una politica che vada nella direzione della privatizzazione dei servizi. Perché occorre rimarcare ancora una volta quanto siano importanti le strutture e le dotazioni tecnologiche, ma serve anche capire in che direzione si intende andare per il futuro dell’ospedale».

