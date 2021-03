Pé sconfitto dal Covid a 67 anni

SAN GIOVANNI IN CROCE (10 marzo 2021) - Il mondo del commercio di San Giovanni è in lutto per la scomparsa di Roberto Pé, sconfitto dal Coronavirus. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 10 aprile ed era ricoverato all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore da circa una settimana. Il suo nome in paese è legato alla gastronomia «Il buongustaio» di via Giuseppina, aperta circa 30 anni fa assieme alla moglie Maria Teresa Bellini e oggi gestita dalle figlia Elisa e Daniela. A causa del virus, il negozio era stato costretto a chiudere in questo inizio di mese e avrebbe riaperto entro pochi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO